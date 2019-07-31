ضربة قوية لـ«مرتضى منصور»

31 يوليه 2019 - 04:53 م

أصدرت لجنة التسوية والتحكيم حكمها اليوم في "الإشكال" المقدم من ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، بوقف العمل بلائحة النظام الأساسى للنادى، وهو الأمر الذى يعد ضربة قوية لمجلس الإدارة الحالى برئاسة مرتضى منصور، وذلك بحسب كمال شعيب المستشار القانونى لـ"عباس".

وكان هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام دعوى بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ لائحة النادي التي نشرت في الجريدة الرسمية، بعد اعتمادها من اللجنة الأولمبية رغم تعديل 34 بندا على اللائحة التي عرضت على الجمعية العمومية في 30 و31 أغسطس 2018.

ويترتب على هذا الحكم ما يلي

- يحتفظ هاني العتال بكرسيه كنائب لرئيس مجلس الإدارة حتى نهاية مدة المجلس.

- عدم إجراء أي انتخابات جديدة في نادي الزمالك.

- بقاء مجلس إدارة الزمالك كما هو مكون من رئيس النادي ونائبين.

- تبقى اللجنة الأولمبية هي المشرفة على الجمعيات العمومية لنادي الزمالك.

- تبقى آلية الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية كما كانت قبل اللائحة والنصاب لها.

- إجراء انتخابات النادي على يومين فقط.

- التصويت على الجمعية العمومية الغير عادية على يوم واحد.

- عودة الإشراف القضائي على جمعيات نادي الزمالك.

- لا وجود للعضويات المستثناة.