السيسي: "أنا بعملكم مشروع قومي كبير يا مصريين"

31 يوليه 2019 - 02:23 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصه على تحقيق تقدم في التحول الرقمي، لعمل قواعد بيانات كاملة لمصر، لسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، مشددًا على أن وجود قواعد بيانات كاملة أمن قومي.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش مشاركته بجلسة التحول الرقمي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، اليوم الأربعاء، قائلاً: "أننا من خلال التحول الرقمي يمكننا الوصول بسهولة لمستحقي الدعم، وتسهل على المواطنين الحصول على الخدمات المختلفة مثل التقديم للأبناء في المدارس، أو الوصول للأماكن الأكثر احتياجًا، والوصول بسهولة لجميع مقدمي الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها.





وشدد، على أن التحول الرقمي مشروع قومي كبير، معقبًا: "أوعوا تبقوا أسرى للقديم، أنا بعملكم مشروع قومي كبير يا مصريين".

وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.



