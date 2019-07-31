مرتضى يعرض صورًا فاضحة لكهربا بمؤتمر الزمالك

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بورسعيد

أكرم عبد الباسط

عرض مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك صورًا فاضحة للاعب السابق بالفريق محمود عبد المنعم كهربا خلال مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة للفريق.

وأعلن منصور ضم كل من" شيكابالا، مصطفى محمد، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، محمد عواد، محمد أبو جبل، إسلام جابر، محمد عبد الشافي".



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