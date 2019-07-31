"السيسي" يقاطع وكيل الرقابة الإدارية بسؤال قوي

31 يوليه 2019 - 01:10 م





قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكرم عبدالباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، أثناء حديثه عن تطبيق التحول الرقمي بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، قائلا: "هتبقوا جاهزين للانتهاء من ميكنة بورسعيد بالكامل إمتي".



ورد عبد الباسط خلال كلمتها على هامش مشاركته بجلسة التحول الرقمي ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم الانتهاء من ميكنة المنظومة بالكامل في 13 سبتمبر المقبل.



وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.



ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

