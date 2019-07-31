» بالصور.. بدء مؤتمر الصفقات الجديدة للزمالك

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الرياضة

من المؤتمر
من المؤتمر

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مؤتمر

تفاصيل

الزمالك

إعلان

الصفقات الجديدة

بدأ منذ قليل، مؤتمر الزمالك برئاسة مرتضى منصور، للإعلان عن الصفقات الجديدة، بحضور الفنان أحمد سلامة والمستشار أحمد جلال إبراهيم.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات الموسم الجديد متسلحًا بصفقاته الجديدة التي نجح في الظفر بها ضمها لصفوف الفريق، لدعمه استعدادًا للموسم المقبل واستكمال مشوار المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وتعد أبرز تلك الصفقات عودة محمد عبد الشافي جناج الفريق، والتمسك بـ محمد عواد، حارس الإسماعيلي السابق، وبن شرقي اللاعب المغربي القادم من نادي الهلال السعودي.






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