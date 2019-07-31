» شاب يعتدى جنسيًا على شقيقته الطفلة وتحمل منه

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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير، بالشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط شاب متهم بالتعدي جنسيًا على شقيقته الطفلة، ما تسبب في حملها سفاحًا بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز،وذلك وفقاً لموقع مصراوي.
وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، حسب الموقع إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بقيام "كريم.م" 19 سنة، بالتعدي جنسيًا على شقيقته "ن" 16 سنة، ما أسفر عن حملها بجنين في شهره السابع.

وجرى ضبط المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك محضر رقم 288 / 17 أحوال أبو كبير لسنة 2019.

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