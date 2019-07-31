» غرامة كبيرة لفنانة شهيرة بسبب فعل أخلاقي مشين

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متابعات - أمينة عبد العال

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صدر حكم قضائي ضد المغنية الأمريكية الشهيرة كيتي بيري بسبب ثبوت سرقتها لأغنيتها المعروفة دارك هورس أو الحصان الأسود.

استنتجت هيئة المحلفين في كاليفورنيا أن أغنية كاتي بيري "Dark Horse" التي أصدرتها عام 2013 قد تم نسخها جزئيًا من أغنية "Joyful Noise " لفنان الراب Flame ، وبذلك ستواجه بيري غرامة مالية كبيرة.

وكانت كيتي بيري قد قدمت الأغنية بمشاركة مغني الراب جويسي جاي في 17 ديسمبر 2013، وحققت هذه الأغنية شهرة واسعة، إلى جانب الإيرادات المالية الهائلة.

وبعد صدور الاستنتاج القضائي من المحكمة الأمريكية في ولاية كالفورنيا، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، واعتبر جمهور الفنانة بيري أنه تعرض لخديعة كبرى بعد ثبوت سرقتها الجزئية لأشهر أغنية في تاريخها "Dark Horse ".



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