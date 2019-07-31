شاهد.. سعودي يستقبل الحجيج الروس في مزرعته

متابعات - أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي " توتير" مقطع فيديو، لمواطن سعودي يدعي "أبوراشد"، وهو يستقبل حافلات لحجاج وحاجات من روسيا، كانت في طريقها لزيارة المسجد النبوي، وهي تحط رحالها في مزرعته بمنطقة "شمال تمير"، حيث وصل عددهم إلى مائة رجل وامرأة، بحسب الفيديو.
المواطن السعودي رحب بالحجاج بحفاوة بالغة، بينما ظهر بالفيديو المتداول عدة حافلات تصطف تباعًا على مدخل المزرعة التي اعتاد "أبوراشد"، على ما يبدو، الترحيب بالحجاج فيها سنويًا.
فيديو:— هاشتاق السعودية (@HashKSA) 31 يوليو 2019
مواطن في تمير يفتح أبواب مزرعته لإستضافة 100 حاج وحاجة قدموا من روسيا وكانوا في طريقهم لزيارة المسجد النبوي. pic.twitter.com/EJSBRr5Iu5
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