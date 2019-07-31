قرار غير متوقع من القضاء السوداني للبشير

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أجل القضاء السوداني، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس السابق عمر حسن البشير إلى 15 أغسطس المقبل.

وقد أفادت مصادر سودانية، أمس بأن هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تعتزم تقديم طلب للمحكمة بتأجيل عقد أولى جلسات محاكمته بسبب وفاة والدته.

وسمحت السلطات السودانية للرئيس المعزول عمر البشير وشقيقه بحضور جنازة والدتهما التي فارقت الحياة أمس الاثنين.

وكانت النيابة قد وجهت للبشير تهماً تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن "فريقاً مشتركاً من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني".

وكشف مصدر مسئول داخل هيئة الدفاع عن الرئيس عمر البشير عن تحديد قاضي استئناف لمحاكمة البشير.

ومن المقرر أن تنعقد المحاكمة في وسط الخرطوم، وكانت محكمة الخرطوم شمال قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة.

والمرجح أن تعترض هيئة الدفاع عن البشير على أي موقع للمحاكمة لا يتناسب مع القضية.


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