قرار حاسم للإمارات بشأن المشاركة في تأمين مضيق هرمز

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متابعات - أمينة عبد العال

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أعلن وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، أن "الإمارات تقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول مضيق هرمز إشارة صريحة من المجتمع الدولي تجاه محورية أمن الملاحة والطاقة في منطقتنا للعالم، نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها وندرك أن الاستقرار أداته الدبلوماسية واحترام السيادة وعدم التدخل".

ودعت واشنطن أكثر من 60 دولة للمشاركة في حماية الأمن البحري، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن واشنطن، قامت بدعوة أكثر من 60 دولة للمشاركة في حماية الأمن البحرين. وأضاف: "سنترك الأمر لحلفائنا وشركائنا للإعلان علنا عن مشاركتهم في مبادرة حماية الأمن البحري.

واستطرد: "سيكون من السابق لأوانه ومن غير المناسب التكهن أو التعليق على حالة كل دولة على حدة وطبيعة أي دعم محتمل"، مشيرا إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة بهذا الشأن.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، أنه على الدول التعاون مع الولايات المتحدة لحماية مضيق هرمز، مضيفا أن واشنطن تدرس منع إيران من اختطاف الناقلات، مشيرا إلى أن واشنطن ملتزمة بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا، وأنه على الدول التعاون معنا لحمايته.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لاسيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسئولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو، ويونيو، وهو ما تنفيه طهران.


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