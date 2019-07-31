البرهان يفجر مفاجأة عن انسحاب الإمارات من اليمن

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متابعات - أمينة عبد العال

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التحالف السعودي الاماراتي

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن "قوات بلاده باقية في اليمن بموجب اتفاقية مع التحالف السعودي الإماراتي".

وأشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في مقابلة مع التليفزيون السوداني، إن "الإمارات لم تنسحب من اليمن وهناك إعادة انتشار وتموضع"، لافتًا أيضًا إلى أن قوات بلاده لم تنسحب من الساحل الغربي لليمن، نافيًا ما تردد من أنباء عن قيام القوات السودانية بملء فراغ القوات الإماراتية في اليمن.

وكان المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، أعلن أن القوات السودانية انسحبت من بعض مناطق تمركزها غربي اليمن.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن الدباش قوله، إن "القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت تتواجد فيها، إلا أنه لم يحددها".

تأتي هذه التطورات عقب انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من الساحل الغربي، إثر عملية توزيع جديدة لقواتها في بعض المناطق اليمنية، وفق وسائل إعلام إماراتية.

ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس 2015، ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن أنه مستعد لإرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن.

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