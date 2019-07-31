تامر أمين: السيسي الرئيس الوحيد الذي فعل هذا الشيء

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أشاد الإعلامي تامر أمين، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "هذا المؤتمر نظم وفقًا لأعلى الإمكانيات، كأنه قمة لرؤساء الدول العربية، وهذا رسالة بأن الدول تهتم بالشباب مثلما تهتم برؤساء الدول".

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، بأنه لا يعتقد قيام دولة في العالم، بإعداد حوار شبابي متصل، مثلما تفعل مصر الآن، معقبًا: "دونالد ترامب رئيس أمريكا عملها مرة واحد بس، وشكرًا، ومقدرش يكمل".

ووجه أمين شكرًا للدولة المصرية على خروج المؤتمر الوطني للشباب بهذا الشكل، لافتَا إلى أن استمرار مصر في عقد مؤتمرات الشباب، دليل على وضع الشباب في قلب صناعة القرار المصري.

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