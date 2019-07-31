» جوجل تطلق هاتفا جديدًا يحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية

31 يوليه 2019 - 08:28 ص

أعلنت "جوجل"، أنها توصلت إلى قفزة جديدة في عالم الهواتف الذكية تتخطي مرحلة "اللمس" لتصل إلى استشعار حركة اليدين عن بعد، حسبما ذكرت الشركة في المدونة الخاصة بها.

ويطلق على الجهاز الجديد "بيكسل 4"، ومن المتوقع أن يطرح بالأسواق في الخريف المقبل، ويمكن فتح الجهاز بتقنية التعرف على الوجوه بسلاسة أكبر، ولن تقوم جوجل بنقل بيانات الهاتف إلى خدماتها الأخرى، وفقا لموقع سكاي نيوز.

ويتميز الهاتف بوضع تقنية "سولي" وهو رادار يجري تطويره من 5 سنوات.

وقال براندون باربلو المسؤول عن هذا المشروع في قسم "بيكسل"، إنه سيجري ضبط أجهزة الاستشعار والخورزميات للتعرف عليكم، وسيتم تفعيل الجهاز في اللحظة التى تمسكونها بها، وتسمح التقنية الجديدة بفتح قفل الهاتف دون النظر إلى الشاشة، وإجراء مدفوعات إلكترونية أو تفعيل تطبيقات.

وخلال الربع الأول من العام الحالي، وصلت مبيعات الهواتف الذكية 310.8 مليون هاتف في العالم، بانخفاض 6.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.