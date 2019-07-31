» نجم الزمالك: رحلت عن الفريق ودموعي على خدي

31 يوليه 2019 - 08:18 ص

كشف عمر صلاح - حارس الزمالك المنتقل حديثا لسموحة - عن مشاعره عند ترك القلعة البيضاء .



وقال "صلاح" في حوار صحفي: "بصراحة شديدة، أنا لم أطلب الرحيل، ولكنى تلقيت اتصالات مكثفة من إدارة نادى سموحة برغبتهم فى التعاقد معى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأنهم يتابعوننى منذ فترة ويتمسكون بضمى بناءً على رغبة حسام حسن، المدير الفنى للفريق، وعلى الفور تحدثت مع أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، الذى طالبنى بالتفاوض معهم ولا توجد لديه أى مشاكل، وأن النادى لم ولن يقف فى طريقى، ورحلت عن الزمالك، وأنا أبكى، وشكراً لكل من دعمنى وساندنى طوال الفترة الماضية" بحسب الوطن.

