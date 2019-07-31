سر المكالمة التي أودت بحياة عروس المنوفية

31 يوليه 2019 - 07:46 ص

كشف مصدر مقرب من أسرة المتهم بقتل "عروس المنوفية" ليلة زفافهما تفاصيلا جديدة عن الأسباب التي أدت إلى القتل.



وأكد المصدر أن المتهم سمع زوجته تتحدث مع أهلها في الهاتف وتخبرهم أنه لم يحدث شيء بينهما وأنها مازالت عذراء وهو ما اعتبره فضيحة له.



وأشار المصدر إلى أن المتهم استشاط غضبا واندلعت بينهما مشادة ، ما جعله يستل سكينه ويقوم بقتلها.



وكان الدكتور محمد الجزار، مدير العنايات المركزة بمستشفى بنها الجامعي، أكد أن المريض "محمد م.ع" من الباجور بمحافظة المنوفية، المتهم بقتل زوجته يوم الزفاف، تعافى تماما، وتم نقله من العناية المركزة إلى قسم الجراحة رجال بالمستشفى، مشيرًا إلى أن المستشفى استقبل المجني عليه وهو يعاني من جرح نافذ بالبطن ودخل العناية المركزة، ورقد على أكسجين هواء عادي بدون جهاز تنفس.

