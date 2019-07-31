» خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بوصف ساخر

أحمد عادل شعبان
أطلق خالد الغندور - مقدم برنامج "الزمالك اليوم" - وصفا ساخرا على النادي الأهلي واصفا إياه بأنه "مخترع فكرة تأجيل المباريات بالتليفون".
وانتقد "الغندور" في برنامجه فكرة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس لنهاية أغسطس متسائلا: "لماذا لم تتم إقامة المباراة عقب كأس الأمم مباشرة؟".
وأضاف: "كان يجب أن يتم استئناف بطولة الكأس لكن اتحاد الكرة خاف أن يخسر الأهلي أمام بيراميدز فيدخل مباراته مع الزمالك بمعنويات منخفضة".
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