  • الأربعاء 31 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:32 ص
بحث متقدم
محمود متولي

متولي: 3 أسباب وراء تفضيلي الأهلي عن أي منافس آخر

عروس المنوفية

سر المكالمة التي أودت بحياة عروس المنوفية

الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

هكذا أجابت نرمين الفقي عن سؤال محرج بشأن فاروق الفيشاوي

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفاجيء الزمالك بقرار جديد

محمود الخطيب

لاسارتي ينفعل على الخطيب: لو منفذتش اللي طلبته مترجعش تزعل

عروس المنوفية

تطورات مثيرة بشأن ذبح عروس المنوفية بعد زفافها

أضاحي العيد

"الزراعة" تكشف حقيقة تراجع الطلب على الأضاحي

أحمد موسى

تعليق ناري لـ"موسى" على مكافآة لاعبى منتخب شباب اليد

بنزين

"مدبولي": هذا هو سبب تأخر قرار رفع أسعار الوقود هذا العام

الدكتور مدبولي

هذا ما قاله رئيس الوزراء عن ارتفاع معدل الفقر في مصر

خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بوصف ساخر

الرياضة

خالد الغندور
خالد الغندور

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

الغندور يكشف عن خطأ إداري للأهلي قد يسحب منه الدوري

#

ما الذي قاله "مرتضى" فأبكى خالد الغندور على الهواء؟

#

مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية عن "صفقة القرن" للزمالك

#

مقاطع جنسية فى مسلسل عربى يثير غضب السوشيال ميديا

خالد الغندور

أطلق خالد الغندور - مقدم برنامج "الزمالك اليوم" - وصفا ساخرا على النادي الأهلي واصفا إياه بأنه "مخترع فكرة تأجيل المباريات بالتليفون".

وانتقد "الغندور" في برنامجه فكرة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس لنهاية أغسطس متسائلا: "لماذا لم تتم إقامة المباراة عقب كأس الأمم مباشرة؟".

وأضاف: "كان يجب أن يتم استئناف بطولة الكأس لكن اتحاد الكرة خاف أن يخسر الأهلي أمام بيراميدز فيدخل مباراته مع الزمالك بمعنويات منخفضة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» جوجل تطلق هاتفا جديدًا يحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية
» لاسارتي يطلب رحيل صانع ألعاب الأهلي: بيعمل مشاكل كتير
» نجم الزمالك: رحلت عن الفريق ودموعي على خدي
» تصريح ناري من محمد عواد عن جنش بعد انتقاله للزمالك
» نبيلة عبيد: لهذه الأسباب اخترت الانفصال عن زوجي الفنان الشهير
» خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بوصف ساخر
» "العسكري" السوداني: الإسلاميين شاركوا بالمحاولة الانقلابية
» البرهان: القوات السودانية باقية في اليمن.. والإمارات لم تنسحب
» هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية
» شاهد "الهضبة" يطرح برومو أغنيته الجديدة "أنا غير"
» استخرج جثة والدته بعد عامين من دفنها فكانت المفاجأة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

نعم - 34 %
لا - 55 %
لا أهتم - 10 %
اجمالى المصوتين:654

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج