  • الأربعاء 31 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:36 ص
بحث متقدم
عروس المنوفية

تطورات مثيرة بشأن ذبح عروس المنوفية بعد زفافها

أضاحي العيد

"الزراعة" تكشف حقيقة تراجع الطلب على الأضاحي

أحمد موسى

تعليق ناري لـ"موسى" على مكافآة لاعبى منتخب شباب اليد

بنزين

"مدبولي": هذا هو سبب تأخر قرار رفع أسعار الوقود هذا العام

الدكتور مدبولي

هذا ما قاله رئيس الوزراء عن ارتفاع معدل الفقر في مصر

زواج القاصرات

لماذا التحذير من خطورة «زواج القاصرات» وتجاهل «العنوسة»؟

أضحية

للمضحين.. عليكم بهذا الأمر قبل الجمعة

جاريد كوشنر

"كوشنر" يزور 5 دول عربية لاستكمال "صفقة القرن"

محمد مرسي

تفاصيل خيانة مرسى لـ برهامى

السيسي

شاهد.. رد فعل السيسي على "كوميك" ساخر من رفع الدعم

تطورات مثيرة بشأن ذبح عروس المنوفية بعد زفافها

قضايا وحوادث

عروس المنوفية
عروس المنوفية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تطورات جديدة بشأن تورط فنانة شهيرة في فيديو إباحي

#

الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن ذبح عروس المنوفية بعد زفافها

#

مقتل عروس بعد زفافها بـ 24 ساعة

#

الغموض يسيطر على مقتل فتاة بعد 24 ساعة من زفافها

أرسلت مستشفى بنها الجامعي، الثلاثاء، تقرير رسمي إلى قسم ثان بنها الموكل له تعيين حراسة على غرفة المريض «محمد م.ع» من الباجور بمحافظة المنوفية، المتهم بقتل عروسه بالمنوفية ليلة زفافهما.
وجاء في التقرير أن حالة المريض مستقرة ويمكن استجوابه، ونقله إلى مستشفي حكومي بالمنوفية للتحفظ عليه وسؤاله من خلال نيابة الباجور، المنوطة بالتحقيق في القضية ولكن عبر سيارة إسعاف مجهزة
يأتي ذلك ردًا على خطاب أرسله القسم للمستشفى لموافاتهم بحالة المتهم، وعما يمكن استجوابه من عدمه ونقله إلى مستشفي بالمنوفية أم لا، بحسب "المصري اليوم".
كان الدكتور محمد الجزار، مدير العنايات المركزة بمستشفى بنها الجامعي، أكد استقرار حالة المريض، وأنه بدأ يتكلم بعد استقباله مصابًا بجرح نافذ بالبطن وتم عمل استكشاف له وقد خرج من العناية المركزة وتم تحويله لقسم الجراحة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "العسكري" السوداني: الإسلاميين شاركوا بالمحاولة الانقلابية
» البرهان: القوات السودانية باقية في اليمن.. والإمارات لم تنسحب
» هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية
» شاهد "الهضبة" يطرح برومو أغنيته الجديدة "أنا غير"
» استخرج جثة والدته بعد عامين من دفنها فكانت المفاجأة
» الرئيس السيسي: "الناس مش فقيرة زي ما الناس فاكرة"
» بحضور الملك سلمان.."الوزراء" السعودي يعتمد 12 قرارًا جديدًا
» البرلمان الهندي يصنّف "الطلاق الإسلامي" جريمة جنائية
» بعد ترخيص المحال العامة.. تدخين الشيشة «أنفاس معدودة»
» للمضحين.. عليكم بهذا الأمر قبل الجمعة
» عبدالخالق عبدالله يوضح مقصده من تغريدة أثارت الجدل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج