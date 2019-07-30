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هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية

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الفنان هاني شاكر
الفنان هاني شاكر

المصريون ـ متابعات

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مفاجأة.. ميجان ماركل حامل للمرة الثانية

فاز الفنان هاني شاكر رسميًا بمقعد نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالي، حيث انتهت عمليات فرز الصناديق في جميع المحافظات والقاهرة.
وحصل شاكر على أغلب أصوات الجمعية العمومية الذين قاموا بالتصويت في الانتخابات سواء في القاهرة أو المحافظات باكتساح منافسه الفنان مصطفى كامل.
وأغلقت أبواب التصويت في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.
وحرص عدد من نجًوم الغناء والموسيقيين على الحضور والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
 

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