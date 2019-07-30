» شاهد "الهضبة" يطرح برومو أغنيته الجديدة "أنا غير"

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المصريون ـ متابعات
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اطلب #445* علشان تكون أول واحد يسمع أغنية #عمرو_دياب الجديدة #انا_غير انتاج @nayformedia فقط علي @vodafoneegypt #انا_غير #صيف_الهضبة #?ودافون #اللي_جاي_أقوي
A post shared by Amr Diab (@amrdiab) on Jul 30, 2019 at 1:37pm PDT
اطلب #445* علشان تكون أول واحد يسمع أغنية #عمرو_دياب الجديدة #انا_غير انتاج @nayformedia فقط علي @vodafoneegypt #انا_غير #صيف_الهضبة #?ودافون #اللي_جاي_أقوي
A post shared by Amr Diab (@amrdiab) on Jul 30, 2019 at 1:37pm PDT
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