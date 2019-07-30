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روسيا تعتمد قائمة للكلاب الخطرة.. تعرف عليها

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كلاب مستنسخة تخدم في الشرطة الروسية
كلاب مستنسخة تخدم في الشرطة الروسية

المصريون ووكالات

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اعتمد رئيس الوزراء الروسي، ديميتري مدفيديف، قائمة محدثة للكلاب التي تشكل خطورة على المواطنين.
تشمل القائمة الجديدة 12 سلالة كلاب أصيلة ومهجنة: سلالات أكباش، باندوج أمريكي، البولدوغ الأمريكي، البولدوغ البرازيلي Campeiro Bulldog، بولي كوتا Bully Kutta، البولدوغ الأزرق Alapaha blue blood bulldog، باندوج (مهجن)، الكلب الذئب (هجين من أنثى الكلب وذكر الذئب)، بيت بول ماستيف Pit Bull Mastiff، غول دونغ Gull Dong، وكلاب الرعي القوقازية «أوفتشاركا».
وجاء في الوثيقة أن عملية الانتقاء لم تتطرق إلى مدى وفاء تلك السلالات للإنسان، ولذلك لم تتم دراسة سلوكها على نحو شامل، وإنما تم التركيز بشكل أساسي على وجود علامات وراثية نوعية عدوانية لدى هذه السلالات، يمكن أن تشكل خطورة على حياة وصحة المواطنين.
وكان عقيد الشرطة، سيرغي كاتشكين، رئيس مركز تربية الكلاب في وزارة الداخلية الروسية، قد اعلن في وقت سابق عدم وجود سلالات خطرة بين الكلاب، وإنما تعود عدوانيتها إلى التربية والتدريب الخاطئين، لكن المركز تقدم بقائمة تشمل 69 نوعا من الكلاب، اختصرت بعد نقاشات وانتقادات من جانب متخصصي تربية الكلاب إلى 12 سلالة فقط.
كما تؤكد الوثيقة على السماح بالتجوال مع تلك السلالات الخطرة من دون كمامة فقط في أماكن مسيجة، عليها علامات تحذير. بينما يتعيّن على أصحابها وضع الكمامة إلزاميا عند التجوال معها في الشوارع والساحات العامة، منعا لإلحاق الضرر بالمواطنين، كما أشارت الوثيقة إلى فرض عقوبات شديدة على المخالفين، وفقا للمادة الخاصة بإلحاق الأذى بالآخرين والإهمال في القانون الروسي.

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