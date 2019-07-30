رئيس الخارجية الأمريكي: إيران أكبر مصدر للإرهابيين في العالم

30 يوليه 2019 - 11:51 م

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات على إيران نجحت في الحد من الأموال الطائلة التي كانت تدخل إليها، داعيا إلى تقويض حزب الله في لبنان وميليشيات الحوثى في اليمن، حسبما أفادت قناة «مداد نيوز».



وأضاف «بومبيو»، خلال مؤتمر صحفي، أنه ينبغى على كل دول العالم التعاون مع الولايات المتحدة لحماية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران أكبر مصدر للإرهابيين في العالم، وأن بلاده تنسق مع بريطانيا لحل أزمة ناقلة النفط المحتجزة لدى طهران.

