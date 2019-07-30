هذا ما قاله رئيس الوزراء عن ارتفاع معدل الفقر في مصر

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الدكتور مدبولي
الدكتور مدبولي

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب وجود إرادة سياسية، وعزيمة شعب، مشيرًا إلى أن هناك دولا لم تتمكن من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي لعدو وجود إرادة.
وأشار «مدبولي»، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات الممؤتمر الوطني السابع للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن هناك حكومات اتبعت نظام المسكنات خوفًا من ردود الأفعال، مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية ساهم في ضبط الوضع.
وأوضح أن تمكن الدولة من السيطرة على الوضع عند تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%، وهذا يعد إنجازًا هائلًا.
وأكد أنه كان لابد من القيام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، حتى تصل إلى مستوى الدول الصناعية الكبرى مثل كوريا والصين.
وأضاف: «لو عايز أحقق تنمية ونموا حقيقيا لبلدي ونقارنها بكوريا وماليزيا والصين، لازم ناخد برنامج الإصلاح الاقتصادي».
وتابع: «الدراسات كانت بتقول إن معدل الفقر من الممكن أن يتجاوز 10%، لكن لولا برامج الحماية الاجتماعية، كل الزيادة اللي حصلت كانت 4% وده إنجاز هائل إن الدولة تستطيع السيطرة على الإصلاح الاقتصادي وتحقيق النمو».

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