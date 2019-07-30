» بحضور الملك سلمان.."الوزراء" السعودي يعتمد 12 قرارًا جديدًا

30 يوليه 2019 - 11:38 م

اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء في مدينة نيوم بمنطقة تبوك، 12 قرارًا جديدًا.



ووفق موقع شبكة «سبق» السعودي، فإن المجلس قرر تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون حكومية بين السعودية ودولة الكويت في مجال الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها.



كما صادق المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزراة الداخلية السعودية ووزارة الأمن العام الصينية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.



المجلس صادق أيضا على تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب العراقي حول مشروع اتفاقية تعاون أمني بين الرياض وبغداد.



كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكر تفاهم حول المشاورات السياسية بين الخارجية السعودية وخارجية جمهورية مقدونيا.



أعضاء مجلس الوزراء صادقوا على تفويض وزير التجارة والاستثمار بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

كما قرر المجلس أيضا تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب البراءات الياباني.



كما قرر المجلس الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مشروع السعي نحو النمو التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقيام وزارة الاقتصاد والتخطيط باستكمال الإجراءات النظامية، وغيرها.

