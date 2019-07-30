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برلين.. وقفة احتجاجية تندد بهدم إسرائيل منازل في القدس

عرب وعالم

هدم منازل الفلسطينيين بالقدس‎
هدم منازل الفلسطينيين بالقدس‎

المصريون ووكالات

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شهدت العاصمة الألمانية برلين، الثلاثاء، تنظيم وقفة احتجاجية ضد هدم السلطات الإسرائيلية منازل مواطنين فلسطينيين، في القدس الشرقية المحتلة.
وقال مراسل الأناضول، إن ما يقرب من 100 ناشط ينتمون إلى لجنة الفلسطينيين في برلين، نظموا وقفة احتجاجية في ميدان باريسر، أمام بوابة براندنبورغ التاريخية في المدينة.
وأضاف أن الناشطين رددوا شعارات مناهضة للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وأعمال الهدم التي تطول منازل بعضهم في القدس الشرقية.
وحمل الناشطون أعلاما فلسطينية ولافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين"، و"أوقفوا الجريمة المنظمة التي ارتكبتها إسرائيل في القدس"، و"أوقفوا الانتهاكات ضد الحقوق الفلسطينية، والتفريغ المنهجي للقدس من الفلسطينيين".
كما ألقى بعض المشاركين كلمات، أشاروا فيها إلى سياسات التدمير التي تتبعها إسرائيل في وادي الحمص بالقدس، وأجزاء أخرى من فلسطين، وممارساتها الهادفة إلى إفراغ القدس من سكانها الفلسطينيين.
كما أدانت الكلمات سياسات التدمير الإسرائيلية والانتهاكات التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين، وحثت الاتحاد الأوروبي على اتباع سياسات لإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط استنادا إلى مبدأ حل الدولتين.
ومنذ منتصف يوليو/ تموز الجاري، شرعت جرافات إسرائيلية في هدم مبانٍ عدة في وقت واحد، بوادي الحمص بحي "صور باهر" جنوبي القدس، بعد إخلاء سكانها منها، في إجراء أدانته عدة دول أوروبية وغيرها خلال جلسة بمجلس الأمن.
كما رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات بوقف هدم منازلهم مؤقتا.
وتدعي السلطات الإسرائيلية، أن الأبنية مقامة دون ترخيص بمنطقة يمنع البناء فيها، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء من الجهات المختصة (الفلسطينية)، باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.
ويقع جزء من بلدة "صور باهر" ضمن حدود البلدية الإسرائيلية بالقدس، لكن جزءا كبيرا من أراضيها، بما فيها منطقة الهدم، تقع ضمن حدود الضفة الغربية، وأراضيها مصنفة "أ" و"ب".
وبحسب "اتفاقية أوسلو"، تنقسم الضفة الغربية إلى 3 فئات، إذ تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. -

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