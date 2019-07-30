  • الثلاثاء 30 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:30 م
بحث متقدم
زواج القاصرات

لماذا التحذير من خطورة «زواج القاصرات» وتجاهل «العنوسة»؟

أضحية

للمضحين.. عليكم بهذا الأمر قبل الجمعة

جاريد كوشنر

"كوشنر" يزور 5 دول عربية لاستكمال "صفقة القرن"

محمد مرسي

تفاصيل خيانة مرسى لـ برهامى

السيسي

شاهد.. رد فعل السيسي على "كوميك" ساخر من رفع الدعم

الشيخ تميم أمير قطر

قريبًا.. كسر الحظر الجوي على قطر

الشرطة الأمريكية

تفاصيل القبض على "الخلية الصومالية" بأمريكا

الشاب والجثة

استخرج جثة والدته بعد عامين من دفنها فكانت المفاجأة

الملك سلمان

بينها قتل تركي.. الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

الرئيس مع الفتاة

شاهد.. الفتاة التي أبكت «السيسي»

السودان.. المجلس العسكري يوجه بتعطيل الدراسة حتى إشعار آخر

عرب وعالم

السودان
السودان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

المعارضة تتهم المجلس العسكري بافتعال الفوضى

#

إثيوبيا تؤكد نجاح الوساطة بين المجلس العسكري والقوى الثورية

#

المجلس العسكرى يرفض تعيين مدني لحكم السودان

#

تأجيل الاجتماع بين "قوى الحرية" والمجلس العسكري بالسودان

وجه المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، حكام ولايات البلاد الـ 18، بتعطيل الدراسة ابتداءً من الأربعاء وحتى إشعار آخر.
ونقلت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا)، عن الأمين العام لديوان الحكم الاتحادي صديق جمعة "توجيه المجلس بتعطيل الدراسة في مراحل رياض الأطفال، الأساسي، والثانوي".
وقال جمعة إن" المجلس العسكري الانتقالي هو من وجه بتعطيل الدراسة".
وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت السلطات السودانية، تعليق الدراسة في جميع مدارس ولاية كسلا شرقي البلاد، إلى أجل غير مسمى.
وطالبت لجنة المعلمين (أحد المكونات الرئيسة لتجمع المهنيين) المجلس العسكري، بضرورة تعليق الدراسة بصورة عاجلة، حتى تكوين حكومة مدنية، حفاظا على أرواح الطلاب والطالبات.
يأتي ذلك بالتزامن مع تظاهرات غاضبة عمّت مدن البلاد، للتنديد بمقتل 5 محتجين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان الإثنين، منهم 4 طلاب، في أحداث فض مسيرة طلابية رافضة لنتائج تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش بالخرطوم قبل نحو شهرين، وفق "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة.
وأعلن والي ولاية شمال كردفان المكلف، الإثنين، تشكيل لجنة تحقيق وتقصي للأحداث، متهما مندسين بالدخول وسط المسيرة الطلابية السلمية.
وقررت لجنة أمن الولاية تعليق الدراسة بمرحلتيها الأساسية والثانوية، بجميع مدارس الولاية، "حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين إلى حين إشعار آخر"، وفق بيان.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الإنتربول يرفض طلبا هنديا لتسليم الداعية ذاكر نايك
» للمضحين.. عليكم بهذا الأمر قبل الجمعة
» شقيق أمير قطر: طائراتنا فوق السعودية ومصر قريبًا
» بعد الاختفاء.. زوجة حاكم دبي تظهر في المحكمة
» بيان من "المالية" السعودية بشأن عجز الموازنة
» قبل مواجهتها بتهم فساد.. هروب وزيرة جزائرية إلى فرنسا
» البشير خارج السجن
» بعد ترخيص المحال العامة.. تدخين الشيشة «أنفاس معدودة»
» صورة.. الجيش المصري يحول "كلاشينكوف" لسلاح فتاك
» عبدالخالق عبدالله يوضح مقصده من تغريدة أثارت الجدل
» شاهد.. الفتاة التي أبكت «السيسي»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:41 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج