سويسرا تعلق مؤقتا تمويلها لوكالة "أونروا" لهذا السبب

30 يوليه 2019 - 10:50 م

قررت وزارة الخارجية السويسرية، الثلاثاء، تعليق مساهماتها المالية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بزعم وجود ممارسات فساد بين قياداتها العليا.



ونقلت مؤسسة "سويس إنفو" الإعلامية المحلية، أن الوزارة أبلغت بيير كرينبول، مفوض عام الوكالة، بهذا القرار.

وتأتي هذه الخطوة بعد صدور تقرير سري عن مكتب الأخلاقيات في الأونروا، يفيد بأن أعضاء بالإدارة العليا للوكالة أساؤوا استغلال سلطتهم وسط ممارسات تشمل المحسوبية والتمييز وسوء السلوك الجنسي، حسب المصدر نفسه.

وذكر التقرير أن كرينبول طالب على سبيل المثال بالحصول على بدلات يومية (مبالغ مالية) في أوقات لم يكن موجودا فيها بمقر الوكالة في القدس.

وتعهد كرينبول، وهو مواطن سويسري تولى منصب مفوض عام الأونروا عام 2014، بالتعاون الكامل في أي تحقيق.

يشار أن سويسرا عضو في الوكالة منذ نشأتها عام 1949، ودفعت حوالي 20 مليون دولار كمساهمات فقط لعام 2019.

وتعرضت الوكالة بالفعل إلى ضغوط شديدة منذ أن خفضت الولايات المتحدة، أحد مموليها الرئيسيين مدفوعاتها بشكل كبير العام الماضي.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.