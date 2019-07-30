» للمضحين.. عليكم بهذا الأمر قبل الجمعة

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ينتظر المسلمون فى شتى بقاع الأرض الاحتفال بعيد الأضحى، خلال الأسابيع القادمة، وذلك بالتزامن أيضًا مع موسم الحج.

ويستعد المسلمون المشاركة في أجواء العيد بـ"التضحية"، وهو الأمر الذى يستلزم الامتثال لأحكام شرعية ضابطة لإتمام أضحية صحيحة.

ومن المكروه على من نوى الأضحية من المسلمين أن يأخذ شيئاً من شعر جسمه، أو يقصّ أظافره، أو شيئاً من جلده، وذلك بمجرد ثبوت دخول شهر ذي الحجة.

ولا يُمنع من استخدام الطيب والعطور، ومعاشرة زوجته، ولكنّه حتى لو قصّ شعره أو قلّم أظافره فإنّ أضحيته تُعدّ صحيحةً ومقبولةً.

ونبّه العلماء وأشاروا إلى الحكمة من هذا الأمر فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم قوله إن الحكمة من النهي عن تقليم الأظافر والأخذ من الشعر للمضحّي تكمن في الحرص على بقاء جميع أجزاء بدن الإنسان لتعتق من النار.

وفى وقت سابق صرح الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة للعام الهجرى الحالى ستوافق فلكيا يوم الجمعة المقبل، وعليه فإن وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل.

وقال القاضي، في بيان صحفى، "إن هلال شهر ذى الحجة لعام 1440 سيولد في تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل الموافق الأول من شهر أغسطس والـ29 من شهر ذى القعدة الحالى (يوم الرؤية)".

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، فيما سيبقى الهلال الجديد في سماء باقي محافظات مصر لمدد تتراوح ما بين (31 و33) دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 17 و39 دقيقة.

وأوضح أنه بذلك يكون يوم الجمعة المقبل (2 أغسطس المقبل) هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية فلكيا، وتكون وقفة عرفات يوم السبت 10 أغسطس المقبل، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس.



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