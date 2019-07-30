شاهد.. رد فعل السيسي على "كوميك" ساخر من رفع الدعم

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علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على انتشار "الكوميكس" على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الارتفاع الأخير فى أسعار الوقود.

وتفاعل الرئيس مع "الكوميكس"، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبعد انطلاق نموذج المحاكاة، عرض الشباب المُشاركون نماذج من "كوميكسات" عن رفع الدعم عن الوقود الذي تم مؤخرًا، وما إن شاهد السيسي "الكوميكس"، تحدّث ضاحكًا: "أنا بشكركم".

وأضاف: "حلو إنكم تحطوا (كوميكس)، وإحنا نضحك، لكن الحكومة لما بتتعامل مع قضايا شديدة الأهمية بتضع في الاعتبار رد الفعل".

وتابع: "الحكومة تُقدر رد الفعل، لكن ممكن رد الفعل يخسّرك النتائج اللى أنت عاوز توصل لها".

واختتم كلمته قائلاً: "الدولة بتدرس موضوعات كثيرة، وكل ما كانت قدرة الدولة على التنبؤ بردود الأفعال، هذه الأزمات لن يكون ليها تأثير كبير".



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