  • الثلاثاء 30 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:19 م
بحث متقدم
الشيخ تميم أمير قطر

قريبًا.. كسر الحظر الجوي على قطر

الشرطة الأمريكية

تفاصيل القبض على "الخلية الصومالية" بأمريكا

ياسمين ورانيا

فنانة شهيرة تظهر بفستان رانيا يوسف الجرئ

الرئيس مع الفتاة

شاهد.. الفتاة التي أبكت «السيسي»

الدكتور عبدالخالق عبدالله

عبدالخالق عبدالله يوضح مقصده من تغريدة أثارت الجدل

الشاب والجثة

استخرج جثة والدته بعد عامين من دفنها فكانت المفاجأة

الملك سلمان

بينها قتل تركي.. الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

الجيش المصرى

صورة.. الجيش المصري يحول "كلاشينكوف" لسلاح فتاك

وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي

قبل مواجهتها بتهم فساد.. هروب وزيرة جزائرية إلى فرنسا

السيسي خلال مؤتمر الشباب

فيديو.. موقف إنسانى من السيسي تجاه فتاة من ذوي الاحتجاجات

مع خالد يوسف..

آخر تطورات قضية منى الغضبان في «الفيديو الإباحي»

آخر الأخبار

منى الغضبان
منى الغضبان

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

تطورات جديدة في قضية اتهام فنانة شهيرة بالدعارة

#

منى فاروق لـ«النيابة»: لم أفعل شيئا مشينا

#

3 مفاجآت تفجرها محامية "شيما الحاج" في أول ظهور لها

#

أول ظهور لمنى فاروق وشيما الحاج في المحكمة

خالد يوسف

فيديو إباحي

منى الغضبان

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الظهور في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الفيديوهات الجنسية».

واعترفت الغضبان في وقت سابق أمام النيابة، بالفيديو الجنسي الذي ظهرت فيه مع المذكور، وقالت إنها تعرَّفت على المخرج في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيًّا.

وأوضحت أنّه تمَّ تصويرها بمعرفة المخرج الشهير، الذي كانت متزوجة به في وقت تصوير الفيديو زواجًا عرفيًّا عام 2010.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط ”الغضبان“ للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج خالد يوسف، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها.

و“الغضبان“ هي سيدة أعمال مصرية، تورطت ضمن 4 سيدات أخريات في فضائح جنسية مع المخرج خالد يوسف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

الصحافة والكنيسة القبطية

القس مكاريوس فهيم قليني

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شقيق أمير قطر: طائراتنا فوق السعودية ومصر قريبًا
» بعد الاختفاء.. زوجة حاكم دبي تظهر في المحكمة
» بيان من "المالية" السعودية بشأن عجز الموازنة
» قبل مواجهتها بتهم فساد.. هروب وزيرة جزائرية إلى فرنسا
» البشير خارج السجن
» بعد ترخيص المحال العامة.. تدخين الشيشة «أنفاس معدودة»
» تدخل سريع للحرس الحدودي السعودي.. ما الأمر
» ياسمين الخطيب تصدم الجميع بصورة "جريئة"
» بأمر ملكي.. الداخلية السعودية تطالب الكويت والعراق بهذا الأمر
» مروع.. مزارع يقتل نجل أخيه.. بسبب " القات"
» تفاصيل مثيرة.. كشف غموض عملية اختلاس بفندق شهير بجدة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:27 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف