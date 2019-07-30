بيان صادم لـ"هواوى" يفاجئ أمريكا

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وكالات

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هواوي

حققت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية، أرباحًا غير مسبوقة فى النصف الأول من العام، رغم الحملة الأمريكية ضدها والتى وصلت إلى الحظر التجارى.

وأعلنت الشركة، اليوم الثلاثاء، فى بيان لها، أن إيرادات النصف الأول ارتفعت إلى 401.3 مليار يوان (58.28 مليار دولار) من 325.7 مليار يوان قبل عام، وبلغت شحنات الهواتف الذكية 118 مليون وحدة بزيادة 24 بالمئة.

وقال ليو هوا رئيس مجلس إدارة "هواوي" "مع الخطة التي وضعناها في النصف الأول من العام، يستمر أدائنا في النمو، على الرغم من إدراج الشركة في القائمة السوداء".

واضطربت سلسلة الإمداد الخاصة بـ"هواوي" بشدة في منتصف مايو عندما أدرجتها واشنطن في قائمة تجارية سوداء.

وقالت الحكومة الأمريكية إن "هواوي" تشكل خطرا على الأمن القومي لأن بكين قد تستخدم أجهزتها للتجسس، وهو ما نفته الشركة مرارا.



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