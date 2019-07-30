«العسيلي» يزف خبر خطوبته.. «التالتة تابتة»

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قرر المطرب محمود العسيلي الذي كان بطلاً لأزمة شهيرة مؤخرًا أثارت صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، دخول عش الزوجية للمرة الثالثة.

وأعلن خطوبته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ونشر صورة له برفقة فتاة، علق عليها بصورة لخاتم خطبة وقلب أحمر، لتنهال التعليقات بالتهنئة لهما.

ولم يكشف العسيلي عن اسم خطيبته، لكنه سبق وأن ظهرت معه في أكثر من صورة نشرها على "إنستجرام".

وكان العسيلي محورًا لاهتمام وسائل الإعلام ومنصات شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن أثار مقطع فيديو له بينما يسخر من أحد معجبيه بعد طلبه التقاط صورة معه.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشف العسيلي عن انفصاله عن زوجته الثانية نادين الملا، وذلك بعد فترة وجيزة من زواجهما.

وقال إنه لا يحب أن يعلن عن حياته الشخصية على مواقع التواصل، وإنه في زيجته الأولى ظل ثلاث سنوات وهناك من لم يكن يعرف أنه طلق زوجته إلا عندما أعلن أنه سوف يتزوج ثانية.

وأكد أن زوجتيه لم تكونا السبب في فشل العلاقة لكن السبب يكمن فيه هو لأنه شخصية حساسة جدًا ويحتاج امرأة تعامله على هذا الأساس، وأن السبب الذي جعله يفشل في زيجتيه شعوره بعدم الاهتمام من زوجتيه، وأنه إنسان عصبي قد يعلو صوته لكنه لا يخطئ.


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