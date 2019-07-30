» ياسمين الخطيب تصدم الجميع بصورة "جريئة"

أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب، الجدل من جديد، بسبب نشرها صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي مرتدية ملابس البيت.

وظهرت ياسمين الخطيب على سلالم منزلها وهي ترتدي ملابس البيت بشعرها الأشقر ونالت العديد من التعليقات الإيجابية حول الصورة.

صورة ياسمين الخطيب لاقت التعليقات منها "قمر والله "، "يخربيت جمال أمك بقي".

وتبدأ ياسمين الخطيب أولى تجاربها السينمائية من خلال فيلم "طلعت حرب"، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة القليلة القادمة، مع المخرج مجدي أحمد علي.

وتستعد ياسمين الخطيب في الفترة المقبلة لعقد جلسات عمل مستمرة مع المخرج مجدي أحمد علي من أجل الوقوف على الملامح الأخيرة للشخصية.