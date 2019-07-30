فنان إماراتي شهير ممنوع من دخول بيروت.. ما السبب

30 يوليه 2019 - 02:38 م

فجرت قناة "أم بي سي" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت عن أنها تسعي لإيجاد بديلا عن القيصر، كاظم الساهر، في برنامجها "ذا فويس كيدز" في الموسم الجديد، إذا ترددت أخبار عن مفاوضات مع الفنان الإماراتي، حسين الجسمي.

في السياق، أفادت بعض المصادر أن المفاوضات بين mbc والفنان حسين الجسمي ليحل مكان كاظم الساهر في "ذا فويس كيدز" إلى جانب نانسي عجرم وتامر الحسني، لم تصل إلى طريق مسدود بعد، فالفنان الإماراتي رحب بالفكرة وأبدى إعجابه بها، لكنه لم يحسم أمره بعد لأسباب سياسية.

فمن المعروف أن الإمارات العربية المتحدة تحظر سفر رعاياها إلى بيروت منذ سنوات، في حين أن البرنامج يصور حلقاته المسجلة في أستوديوهات mbc ببيروت.

من هذا المنطلق، يبحث القائمون على القناة في إيجاد حل يكون عادة على شكل إعفاء من السفر، لتلك المعضلة التي تقف بوجه حضوره إلى بيروت من دون أن يكون الأمر بمثابة تحد للقرار السياسي الإماراتي.

هذه الخطوة قامت بها مواطنته أحلام المعروفة بشجاعتها في كسر القرارات السياسية، إذ لا تزال تزور بيروت بشكل دائم وتصور برامجها التي تشارك فيها.

إلى جانب التفاوض مع الجسمي، يبدو أن هناك أسماء أخرى يتم الكلام معها للجلوس مكان "الساهر" لأن هذه الخطوة تحتاج للكثير من الوقت والدقة تتعلق بتفاصيل وقت النجوم والعقود الموقعة، لذا تبحث mbc عن بديل الفنان الإماراتي في حال رفض المشاركة.