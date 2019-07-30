شاهد.. "بقرة" تقتحم قاعة محاضرات

30 يوليه 2019 - 02:18 م

أثناء إلقاء محاضرة بإحدى قاعات معهد الهند للتقنية بمدينة مومباي، اقتحمت "بقرة" القاعة، يوم السبت الماضي، بمبنى المعهد في منطقة بواي الراقية في مومباي.

وكشف مقطع فيديو، عن المحاضر والطلاب وقد وقفوا في ذهول يتابعون البقرة التي دخلت من باب قاعة المحاضرات فجأة، ثم تجولت في مقدمة القاعة وأمام شاشة العرض المخصصة لشرح الدرس.

ويحاول الأستاذ إبعادها، بينما يبتعد الطلاب عن طريقها، ثم تتجه البقرة نحو مقاعد الدراسة، بينما ينهض الطلاب مذعورين؛ حيث أن السماء كانت تمطر بغزارة في ذلك الوقت، لذا ربما لجأت البقرة إلى قاعة الدرس لتحتمي من المطر.