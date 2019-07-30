  • الثلاثاء 30 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:14 م
بحث متقدم
حسين الجسمي

فنان إماراتي شهير ممنوع من دخول بيروت.. ما السبب

السودان

بعد أحداث الأبيض.. تعليق الدراسة بجميع المدارس لأجل غير مسمي

الملك سلمان

بأمر ملكي.. الداخلية السعودية تطالب الكويت والعراق بهذا الأمر

الشيخ صالح الكامل

ظهور مفاجئ لـ"صالح كامل" بعزاء "الفيشاوي"

بقرة تقتحم قاعة محاضرات

شاهد.. "بقرة" تقتحم قاعة محاضرات

الشرطة السعودية

تفاصيل مثيرة.. كشف غموض عملية اختلاس بفندق شهير بجدة

تسريب نفطي في البحر الاحمر

قنبلة متحركة بالبحر الأحمر.. الكارثة من باب المندب للسويس

تحطم طائرة روسية

أول فيديو لتحطم طائرة باكستانية ومقتل 18 شخصًا

الحلفاوي

رد غير متوقع من " الحلفاوي".. عن سؤال " التمثيل حلال"

رضوى الشربيني

"مذيعة البلوق" تهدد أحد متابعيها بهذا الأمر

فيديو..

سبب صادم وراء انسحاب دنيا سمير غانم من "الكبير أوي"

الصفحة الأخيرة

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

طبيبة تحذر من "زيوت التخسيس".. النهاية مفجعة

#

سبب صادم وراء عدم حضور حفيدة «الفيشاوي» لجنازته

#

رد صادم من "ترامب" على الإيزيدية الهاربة من"داعش"

#

سبب صادم وراء عدم حضور "رونالدو" زفاف "راموس"

فاروق الفيشاوي

الشيخ صالح الكامل

بعد انسحابها من مسلسل "الكبير أوي"، كشفت الفنانة دنيا سمير غانم واحدًا من أهم الأسباب التي جعلتها تنسحب من استكمال المسلسل، موضحة أن الناموس في موقع التصوير الذي يطلق عليه المزاريطة كان لا يطاق متواجدًا بكثرة وطاقم التصوير كله كان يعيش في معاناة بما فيهم الفنان أحمد مكي.


وخلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" أوضحت دنيا أنها عندما شاركت في 4 أجزاء من "الكبير" لم تشعر بأن هناك الجديد لتقدمه كممثلة وهذا ما أخبرت به أحمد مكي مشيرة إلى أنها لا تود العودة مجددا لهذه الشخصية.


وألمحت دنيا إلى أن إتقانها للهجات المختلفة يعود إلى والدها الفنان سمير غانم وما يقوم به من تقليد للهجات مختلفة دون أن يشعر من يستمع إليه أنه لا يتحدث تلك اللهجات بشكل صحيح.


وكانت دنيا سمير غانم قد أحيت حفل كأس الأمم الإفريقية بغناء أغنية "وأدينا النهاردة"، الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع الموزع الموسيقي مادي.


وتعد هذه الأغنية هي أول أغنية وطنية تقدمها دنيا سمير غانم منذ احترافها الغناء، وتقديمها عدد من الأغاني الناجحة بالإضافة لألبوم "واحدة تانية خالص.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تدخل سريع للحرس الحدودي السعودي.. ما الأمر
» ياسمين الخطيب تصدم الجميع بصورة "جريئة"
» بأمر ملكي.. الداخلية السعودية تطالب الكويت والعراق بهذا الأمر
» مروع.. مزارع يقتل نجل أخيه.. بسبب " القات"
» تفاصيل مثيرة.. كشف غموض عملية اختلاس بفندق شهير بجدة
» ذعر فى ألمانيا بسبب مقتل طفل تحت عجلات القطار
» صادم.. إسرائيل تستدعى طفلا عمره 3 سنوات للتحقيق
» أمر ملكي عاجل للعاهل المغربي
» بعد "البلوك".. نجل أنغام : "أحتقر زوجها"
» فنانة شهيرة تشتم أحد متابعيها: "يا سليلة البهايم"
» غرامة 300 مليون دولار على شركة شهيرة لارتكابها هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى