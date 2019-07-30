أول فيديو لتحطم طائرة باكستانية ومقتل 18 شخصًا

30 يوليه 2019 - 02:14 م

تحطمت طائرة عسكرية باكستانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وسط منطقة سكنية مأهولة بالسكان بالقرب من مدينة روالبندي شمال شرقي باكستان.

ووثق مقطع فيديو لحظات تحطم المقاتلة الباكستانية بعد دقائق من إقلاعها في رحلة تدريبية، محدثة كرة لهب عملاقة وأنقاض تبعث النيران والدخان.

وأسفر تحطم الطائرة العسكرية عن مقتل طاقمها المكون من 5 أفراد، بالإضافة إلى 12 مدنيًا، وإصابة مالا يقل عن 12 شخصًا، ليصبح إجمالي القتلى والمصابين 29 شخصًا.

ومن جانبه، أكد الجيش الباكستاني في بيان له أن الطائرة كانت في رحلة تدريب روتينية عندما تحطمت، وحتى الآن لا يوجد أي تفاصيل عن سبب الحادث أو نوع الطائرة.







