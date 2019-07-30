» أمر ملكي عاجل للعاهل المغربي

30 يوليه 2019 - 01:08 م

أصدر الملك محمد السادس العاهل المغربي، قرارًا عاجلاً بالعفو الملكي عن 4764 شخصًا بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، ووفقًا بلاغ لوزارة العدل المغربية، شمل العفو الملكي الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال وعددهم 4600 سجينًا، والموجودين في حالة سراح وعددهم 164 شخصًا.

ويتمثل المستفيد من العفو الملكي، بحسب البلاغ، في مجموعة من معتقلي حراك الريف، والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية شاركوا في النسخة الرابعة من برنامج "مصالحة" استجابة من الملك لطلبات العفو التي رفعها المعنيون بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وفق صحيفة هسبريس المغربية.

كما شمل العفو الملكي، بحسب البلاغ عددا من النزلاء لاعتبارات إنسانية من بينهم المصابون بأمراض مستعصية وخطيرة أو ذوو الإعاقة الكاملة، والمسنون والأحداث والنساء الحوامل واللواتي يرافقن أطفالهن، والحاصلين على الشواهد في الدراسة والتكوين تحفيزا لهم على الاندماج في المجتمع.

وتباينت أحكام العفو بين التخفيض من مدة عقوبة السجن للبعض وتحويل عقوبة الإعدام إلى المؤبد لبعض الآخر، فيما جاء جزء منها بتحديد فترة الحكم بعدما حكم عليهم سابقا بالمؤبد.