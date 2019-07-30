"الحريري" يفاجئ اللبنانيين بهذا الأمر

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المرأة

الجنسية

الحريرى

الاولاد

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن المرأة اللبنانية لها الحق بإعطاء الجنسية لأولادها، داعيًا إلى "تخطي المخاوف في هذه القضية".

وأضاف الحريري، خلال إطلاق "مسار قانوني لأول مرة يخص المرأة في لبنان" اليوم الثلاثاء، إنه "لا يمكننا أن نترك المرأة اللبنانية المتزوجة لأجنبي بلا جنسية فهذا حق لأولادها".

وأوضح أنه "كما يحق للرجل المتزوج من أجنبية أن يعطيها الجنسية اللبنانية بعد عدة أشهر، كذلك من حق المرأة أن تعطي زوجها وأولادها الجنسية.. فإما أن نمنع الأمرين أو نوافق على الأمرين".

وأشار إلى أن هناك قوانين لبنانية يجب تعديلها وهذه مسئولية البرلمان، مضيفا أن هناك مقاومة لإدخال المرأة إلى العمل السياسي في لبنان.

وتابع: المرأة قادرة على التحكم بوزاراتها بشكل جيد من خلال متابعتها لعملها وأكبر دليل على هذا الأمر الوزيرات الحاليات في الحكومة اللبنانية.

وأوضح أنه لا يجب أن نخاف من استلام المرأة للمراكز المهمة في الدولة اللبنانية"، متمنيًا أن "تتولى امرأة رئاسة مجلس الوزراء".

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