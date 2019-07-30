هذا ما قاله "برهان" عن طلاب الأبيض

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متابعات - أمينة عبد العال

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السودان

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المجلس العسكري

برهان

استنكر رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، عبد الفتاح البرهان، واقعة مقتل طلاب بالرصاص في مدينة الأبيض بالأمس قائلا في تصريحات صحفية: "ينبغي إجراء محاسبة فورية بعد مقتل ما لا يقل عن أربعة تلاميذ بالرصاص خلال فض الاحتجاج".

وأضاف البرهان: "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".

وأفادت نقابة أطباء السودان الشرعية المرتبطة بالمعارضة بأن أربعة تلاميذ وشخص بالغ قتلوا بالرصاص عندما فضت قوات الأمن احتجاج تلاميذ المدارس الثانوية في الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

وأضافت النقابة، وهي من النقابات المهنية التي قادت احتجاجات على مدى أشهر ضد حكم عمر حسن البشير، أن عددًا من الأشخاص أصيبوا خلال التظاهرات في الأبيض.

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