إعدام عمدة طهران السابق.. ما السبب؟

30 يوليه 2019 - 12:14 م

أصدرت محكمة طهران، حكما بإعدام عمدة طهران السابق محمد على نجفى بتهمة قتل زوجته، حسب تصريحات المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن محمد علي نجفي الذي سلم نفسه لشرطة طهران في 28 مايو الماضي، قد اعترف بقتل زوجته ميترا استاد، متهما إياها بكشف أسراره الشخصية.

وكانت المحكمة في طهران قد أنهت أمس الإثنين، الجلسة الثالثة من محاكمة "نجفي"، وسط إصرار من عائلة المجني عليها ميترا استاد بإعدامه شنقا.

جدير بالذكر أن محمد علي نجفي من الشخصيات المقربة من رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني، وانتخب عمدة للعاصمة طهران، في أغسطس عام 2017.