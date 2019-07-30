السعودية تعاقب أول المخالفين لتعليمات الحج

30 يوليه 2019 - 12:08 م

أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية قرارين بحق 2 من المواطنين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج، وقيامهما بنقل حجاج غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهما السجن والغرامة المالية والتشهير بهما، إذ عوقب المخالف الأول بالتشهير، والسجن 15 يومًا، ودفع غرامة مالية مقدارها 150 ألف ريال، فيما عوقب المخالف الثاني بالتشهير، والسجن 15 يوما، ودفع غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم بالحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.

وأكدت المديرية أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على كافة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.