» غرامة 300 مليون دولار على شركة شهيرة لارتكابها هذا الأمر

30 يوليه 2019 - 11:11 ص

قررت سلطة دبي للخدمات المالية فرض غرامات مالية قيمتها الإجمالية 315 مليون دولار على كيانين تابعين لشركة الاستثمار المباشر أبراج.

وتعتبر هذه الغرامة أول غرامات كبيرة تفرض على الشركة التي انهارت العام الماضي.

وأكدت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان اليوم الثلاثاء أنها فرضت غرامة قدرها نحو 300 مليون دولار على شركة أبراج لإدارة الاستثمارات، وأخرى بحوالي 15.3 مليون دولار على أبراج كابيتال التي تخضع لتنظيم سلطة الخدمات المالية.

وأوضحت أن الغرامات فرضت بسبب مخالفات خطيرة ارتكبتها شركتان من مجموعة أبراج تضمنت القيام بأنشطة غير مرخص لها القيام بها في مركز دبي المالي العالمي وإساءة استخدام الأموال المستثمرة.

يذكر أن أبراج، التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في يونيو 2018 بجزر كايمان، أكبر صندوق للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهارت العام الماضي بعد خلاف مع المستثمرين بسبب مليار دولار استخدمته كأموال في صندوق للرعاية الصحية.