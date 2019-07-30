فنانة شهيرة ترفض قبلة معجب: "مبحبش البوس"

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متابعات-علا خطاب

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نانسي عجرم

قبلة

معجب

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، وهي ترفض قبلة معجب حاول الاقتراب منها، أثناء تأديتها أحد الحفلات في مهرجانات جرش في الأردن، وكان حفلها من أنجح الحفلات لهذا العام.

وقبل الحفل، التقت بعضًا من جمهورها في الكواليس، ونشر أحدهم فيديو لمعجب اقترب منها وحضنها بحب واحترام، وظهر الخجل واضحًا على وجهها، وحين سألها إن كان يستطيع تقبيلها رفضت.

وقالت نانسي: "بوسة؟ لا أنا ما بحب البوس"، وابتسمت، وقال أحدهم: "مزوجة يا عمي مزوجة"، يعني "متزوجة".

وأبدى المعجبون بموقف نانسي، حيث تصرفها كان طبيعيًا جدًا، ورفضت القبلة باحترام كبير، ورغم إنها نجمة كبيرة لكنها لم تنس يوما أنها متزوجة وتحترم زوجها وبناتها.


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