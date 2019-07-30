كويتى يفاجئ مطارا أمريكيا بـ"قاذف صواريخ".. ويعلق: "تذكار"

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متابعات-علا خطاب

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ولاية تكساس

قاذف صواريخ

أقدم مسافر كويتي متجه إلى ولاية تكساس الأمريكية على حمل جهاز قاذف صواريخ محمولة في حقيبة سفره، زعم أنه "تذكار من وطنه"، على حد قوله.

وقامت السلطات الأمريكية بإلقاء القبض على المسافر بمطار بالتيمور الدولي، أمس الاثنين، بعد اكتشاف "التذكار" الغريب .

بدورها، قالت المتحدثة باسم هيئة تأمين النقل، ليزا فاريستين، إنه تم مصادرة القاذف من نوع “AGM-176 Griffin ” “والذي يستخدم لإطلاق الصواريخ على مدى 5.5 كم، وهو من صنع المجمع الأمريكي رايتيون.

وفي نهاية الأمر أطلقت السلطات الأمريكية سراح المسافر لإكمال رحلته بعدما صادرت "تذكاره" الخطير.

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