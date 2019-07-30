مسجد باسم فنانة شهيرة في دولة خليجية

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البحرين

مسجد

صابرين بورشيد

بعد أيام من وفاتها انطلقت حملة للتبرع بالمال لإنشاء مسجد يحمل اسم، الفنانة والإعلامية البحرينية الراحلة صابرين بورشيد.

وتبلغ تكلفة بناء المسجد نحو 5500 دينار بحريني، حيث تم جمع المال في زمن قياسي، لأجل تشييد المسجد.

وكانت الفنانة صابرين بورشيد قد  رحلت بعد صراع مع المرض، وذلك بعد تعرضها لانتكاسة صحية مفاجئة بسبب جرثومة في الدم خلال وجودها في المستشفى.

وشغلت بورشيد الأوساط الفنية الخليجية قبل نحو 3 أشهر، بعد الإعلان عن إصابتها بثلاثة أورام في الرأس وحاجتها للعلاج السريع في الخارج، لكنها صدمت جمهورها ومحبيها برحيلها.


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