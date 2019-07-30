لن تتخيل السؤال.. طبيب يواجه قاتل زوجته بسبب إنجابها فتاة

30 يوليه 2019 - 09:38 ص

رد الدكتور محمد صفي الدين، مدير مستشفى المطرية التعليمي، على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قتل زوج لزوجته لإنجابها أنثى، قائلا: "نوع المولود يعتمد على الرجل وليس المرأة، مضيفًا: "لو عايز يضرب نفسه يقتل نفسه، ومفيش حد يكره خلفة البنات".

وأضاف"صفي الدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه اطلع على نفس الخبر المنشور عن تلك الحادثة من قبل ولكن في مستشفى البنك الأهلي، معقبًا: "السوشيال ميديا يساء استخدامها".

وأكد مدير مستشفى المطرية التعليمي، أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يحدث أمر كهذا داخل المستشفى.