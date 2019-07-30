دور جديد للعقل المدبر لـ11 سبتمبر في حالة عدم إعدامه

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خالد شيخ
خالد شيخ

عبد القادر وحيد- متابعات

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قال العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001 إنه على استعداد لاستجوابه من قبل الضحايا الذين يرفعون دعوى قضائية على السعودية طلبا لتعويضات.

وأضاف خالد شيخ محمد أنه على استعداد لذلك إذا قررت الولايات المتحدة عدم المطالبة بإعدامه.

من جانبها تنفي الحكومة السعودية منذ فترة طويلة ضلوعها في الهجمات التي صدمت فيها طائرات مخطوفة مركز التجارة العالمي بنيويورك ومبنى وزارة الدفاع (البنتاجون) خارج واشنطن.

كما رفض مايكل كيلوج، وهو محام عن الحكومة السعودية يعمل من واشنطن، التعليق.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت في وقت سابق عن الرسالة، والتي جاء فيها أن محامي المدعين على اتصال بمحامي الشهود الخمسة في الاحتجاز الاتحادي بشأن إمكانية استجوابهم.

وقال المحامون إن ثلاثة، منهم محمد، موجودون في معسكر الاحتجاز بخليج جوانتانامو بكوبا، حيث يواجهون اتهامات عقوبتها الإعدام بينما ينزل اثنان بسجن أمني في فلورنس بكولورادو.

وبحسب الرسالة فإن محمد لن يوافق في الوقت الحالي على استجوابه لكن ذلك قد يتغير، في حالة عدم إعدامه.

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