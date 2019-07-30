» مفاجأة مدوية في تحقيقات اغتصاب طفلة بدار السلام

30 يوليه 2019 - 08:57 ص

كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة دار السلام الجزئية عن مفاجأة في اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 14 سنة.



وبينت التحريات أن المتهم هو نجل عمها وتربطهما علاقة عاطفية منذ فترة .



وقالت التحقيقات إن المتهم "م.خ" - 21 سنة - استغل غياب والد و والدة الطفلة المجني عليها وصعد إلى شقتهم واعتدى عليها جنسيا .



وأضافت التحريات أن المتهم كرر اعتدائه على الطفلة 3 مرات برضاها نظرا لارتباطهما بعلاقة عاطفية ووعدها بالزواج.



وتقدم المتهم لأسرة الطفلة طالبا يدها للزواج إلا أن طلبه قوبل بالرفض لتضطر الطفلة للاعتراف لوالديها بما حدث ، ليقوم والديها بتقديم بلاغ لقسم شرطة دار السلام يتهمون نجل عمها باغتصابها .



وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس الطالب المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب ابنة عمه.

