» مفاجأة مدوية في تحقيقات اغتصاب طفلة بدار السلام

أحمد عادل شعبان
كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة دار السلام الجزئية عن مفاجأة في اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 14 سنة.
وبينت التحريات أن المتهم هو نجل عمها وتربطهما علاقة عاطفية منذ فترة .
وقالت التحقيقات إن المتهم "م.خ" - 21 سنة - استغل غياب والد و والدة الطفلة المجني عليها وصعد إلى شقتهم واعتدى عليها جنسيا .
وأضافت التحريات أن المتهم كرر اعتدائه على الطفلة 3 مرات برضاها نظرا لارتباطهما بعلاقة عاطفية ووعدها بالزواج.
وتقدم المتهم لأسرة الطفلة طالبا يدها للزواج إلا أن طلبه قوبل بالرفض لتضطر الطفلة للاعتراف لوالديها بما حدث ، ليقوم والديها بتقديم بلاغ لقسم شرطة دار السلام يتهمون نجل عمها باغتصابها .
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس الطالب المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب ابنة عمه.
ظهر12:06 م
فجر
03:40
شروق
05:15
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:57
عشاء
20:27