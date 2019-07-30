مستند صادم يكشف السبب الحقيقي لمقاطعة لينا الفيشاوي لعزاء جدها

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لينا الفيشاوي
لينا الفيشاوي

أحمد عادل شعبان

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لينا الفيشاوي

أصدرت سلوى عبد الباقي - أم هند الحناوي وجدة لينا الفيشاوي - بيانا مثيرًا للرد على الاتهامات التي طالت أسرتها بمنع حفيدتهم من تأدية واجب العزاء في جدها فاروق الفيشاوي.

وقالت جدة لينا الفيشاوي في بيانها: "جدة لينا الفيشاوي: "على الرغم من أن لينا تدرس فى لندن بموافقة مكتوبة من والدها منذ سنوات على نفقتنا كاملة نحن أهل والدتها ولكن أثناء استعدادنا لقدوم لينا إلى مصر هذا الصيف لرؤية جدها الذى كانت تعشقه فوجئنا بوجود عريضة دعوى لمنع لينا من السفر بما يعنى ان قدومها يستحيل معه عودتها الى لندن لاستكمال دراستها ويعنى ايضاً ضياع مستقبل حفيدتى للابد لأنها لو أتت لمصر لن تعود لاستكمال دراستها فى لندن".

وأضافت: "لم نمنع حفيدتنا إطلاقا من القدوم ولكن ما حدث رغما عنا وعنها، ورغم ذلك فقد ذهبت وحضرت مراسم العزاء لتقديم واجب العزاء فى فاروق الفيشاوى فقط لسمية الالفى جدة لينا والحقيقة اننا اردنا التوضيح للرأى العام بعد الهجوم الصارخ الذى نتعرض له واتهامنا بمنع لينا من حضور عزاء جدها النجم الذى سكن قلوبنا جميعا فاروق الفيشاوى".

وحول سبب تلك الدعوى " منع من السفر" من أحمد الفيشاوى أشارت جدة "لينا"إلى أن عناد أحمد الفيشاوى غريب للغاية حيث وافق كتابيا لسفر ابنته لتتعلم فى انجلترا وبعد ذلك حرك دعوى لرؤية ابنته مما قد يكون إساءة لحقه فى التقاضى.

وألمحت جدة لينا لوالدتها قائلة : "على الرغم من أنه لا ينفق على ابنته مليما منذ ولادتها ولأن لينا لحمنا نتكفل نحن بكل شىء وهذا لا يزعجنا ولا يتعبنا ولكن يجب ان يتحمل احمد الفيشاوى مسئولياته كأب وينفق على ابنته فى ظل احتكامنا للقانون عبر قضية نفقة ورغم ذلك ينكل بأبنته ظناً منه أنه يضايقنا وهذا أمر غير سليم وتصرف اترك الحكم فيه للقضاء ثم الرأى العام .


لينا

لينا

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