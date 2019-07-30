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واتساب يزلزل العالم بتحديث جديد

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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كشفت تقارير صحفية عن أن تطبيق "واتس آب" يجهز تحديثا جديدا، سيحدث التحول الأكبر في تاريخ التطبيق منذ أكثر من 10 أعوام، وسيزلزل عالم تطبيقات الدردشة والهواتف الذكية بشكل عام.

وسيطرح التطبيق في التحديث مجموعة من المزايا الجديدة تماما على "واتسآب"، كما سيكون التحديث المرتقب متوافق على نسختيه في نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، حسبما أشارت "سبوتنيك"، نقلا عن صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية.

وسيكون التحديث الجديد لواتسآب مليئ بالمزايا الجديدة التي تتعلق بمشاهدة الفيديو الجماعي والمكالمات الصوتية ودعم الصور والملصقات، كما سيدعم تقنيات الدفع الإلكتروني، حيث سيظهر في التطبيق لأول مرة تقنية "واتسآب باي" للدفع الإلكتروني.

وتسهل خدمة "واتساب باي"، إرسال الأموال بسهولة عبر منصة واتسآب، ما سيدعم بصورة كبيرة تطبيق "واتسآب بزنس" الذي خصصته الشركة من أجل التواصل ما بين المؤسسات والشركات ومستهلكيهم.

ورغم أن التقارير تشير إلى أن تقنية "الدفع الإلكتروني" عبر واتسآب ستطرح فقط بصورة أولية في الهند، ولكنه يتوقع أن تدعم باقي دول العالم في وقت لاحق.

ووعدت واتسآب بأن تدعم منظومة الدفع الجديد بنظام تشفير مخصص لتخزين بيانات الدفع لا يمكن اختراقها، وستتوافق مع السياسات البنكية للدول التي ستعمل فيها تلك التقنية.

واختصت واتسآب تلك التقنية للسوق الهندية، لأنه يوجد بها وحدها نحو 400 مليون مستخدم من أصل 1.5 مليار مستخدم على تطبيق الدردشة.

ولا يوجد أي رابط بين خدمة "واتسآب باي" والعملة الرقمية الجديدة التي أطلقتها "فيسبوك"، الشركة الأم لواتسآب.

ولم تذكر الشركة أي بيان متعلق بتلك التحديثات المرتقبة، ولا التوقيت الرسمي لطرحها.

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